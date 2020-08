In piscina allo sport Village acqua + cloro sport in sicurezza!

Da giovedi 27 agosto si apriranno le iscrizioni per i nuovi corsi di scuola nuoto per bambini e adulti, principianti o perfezionamento, che inizieranno dal 10 settembre. Punta di diamante dell'offerta del nostro centro sportivo che ha formato in 22 anni migliaia di nuotatori.

Sempre dal 10 settembre Avra' inizio il programma completo di sala corsi e di acquagym/fitness.

Per chi vuole venire a conoscere lo sport village San Salvo e tutte le offerte di sport, dal 31 agosto al 9 settembre potrete usufruire degli opendays per la scuola nuoto e la sala attrezzi, mentre dal 10 al 20 settembre potrete scoprire tutti i corsi di acquagym/fitness e sala corsi che quest'anno daranno un nuovo sprint alla vostra voglia di movimento.

Allo Sport Village San Salvo sport 7 giorni su 7, aperto anche le domeniche e i giorni festivi, chi può darti di più? Vieni a conoscere le promo sugli abbonamenti valide fino al 30 settembre!