Cross Training il nuovo corso dello Sport Village San Salvo

Dal 1 ottobre partirà allo Sport Village una nuova attività, il Cross Training!

Il cross training è un’attività motoria che combina un insieme di movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura. Si tratta di un mix di sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare, uniti in un’unica sessione, sempre diversa.

Il cross training si rivolge a uomini e donne di tutte le fasce di età, è un allenamento che aiuta a migliorare il proprio indice di performance atletica, donando a tutto il corpo una maggiore energia.

I coach del nuovissimo corso saranno Sabatino Gaeta e Vincenzo Di Fabio, che seguiranno passo per passo gli atleti nel loro allenamento. Il corso si terrà dal lunedì al sabato in diverse fasce orarie, dando la possibilità a tutti di poter partecipare a questo nuovo allenamento.

Lo Sport Village continua a contraddistinguersi nell’offerta di sport, non solo proponendo sempre nuove attività, ma anche offrendo la possibilità di allenarsi 7 giorni su 7 anche nei giorni festivi. Venite a scoprire le promo di ottobre!

Per info e chiarimenti potrete contattare la segreteria al numero 0873 343684.