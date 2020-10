La “British” di Cathy è diventata “Cambridge”

Sei anni fa Cathy Ninni apre la sua scuola di inglese a San Salvo sotto il nome di “British institutes”. Negli anni è stata punto di riferimento per bambini, giovani e adulti che si sono avvicinati alle lingue straniere o che hanno avuto il desiderio di potenziare le proprie competenze linguistiche.

Da sempre Cathy è legata al brand della British Institutes e ha una grande esperienza con questa certificazione. Negli ultimi tempi però c’è stato un cambiamento. Il centro linguistico ha attirato le attenzioni di Cambridge, l'ente certificatore più prestigioso. A partire da questo anno scolastico Cathy è affiliata a quest’ultimo per dare ai suoi allievi un servizio di eccellenza.

L’attestato Cambridge è attualmente richiestissimo all’estero e in Italia, in particolare da tutte le più prestigiose università. Le motivazioni che hanno fatto da propulsore per questa scelta sono da ricercare proprio qui, nell’importanza che ha questa certificazione linguistica nel mondo del lavoro e dell’istruzione in Italia e soprattutto all’estero, in ogni ambito, anche dove la certificazione British aveva evidenziato delle criticità.

Così, la scuola di Cathy ora è “Cambridge Open School”. I servizi sono sempre gli stessi: corsi individuali e collettivi, dal livello A1 a C2, sia per bambini che per adulti.

Quello che è cambiato è la preparazione per l’esame. La certificazione Cambridge, essendo più qualificante, necessita che le lezioni siano più intense e con insegnanti sempre più preparati. Gli esami si tengono sempre a San Salvo, nella scuola di Cathy in via Caravaggio 12. Il centro linguistico è anche autorizzato direttamente dal British Council di Roma (Ente governativo britannico) per la somministrazione dei test IELTS e da quest’anno è possibile conseguire anche un’altra nuovissima certificazione, il Language CERT, direttamente da Londra, riconosciuto anch’esso dal Miur.

Le iscrizioni ai corsi per bimbi e adulti di Cambridge Open School San Salvo sono già iniziate.

Per informazioni e iscrizioni: 3791945006

E-mail: playschoolacad@gmail.com