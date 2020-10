Nuova apertura a Cupello: l'inaugurazione del bar Adria

Oggi pomeriggio, dalle 16.30 in poi, si terrà l’inaugurazione del bar Adria. L’evento si svolgerà a Cupello in c/da Ributtini. Animazione, palloncini, musica, zucchero filato, gonfiabili per bambini, rinfresco e brindisi di benvenuto sono gli elementi che caratterizzeranno la nuova apertura del locale. L’evento verrà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

“Un giorno tre ragazzi, Berardo, Michela e Valentino, innamorati del proprio lavoro hanno deciso di concretizzare il loro sogno dando vita al bar Adria. La loro è una storia di intraprendenza, - spiegano dallo staff del nuovo locale - nata da un’idea semplice all’apparenza, ma che in realtà nasconde costanza, tenacia ed una buona dose di esperienza acquisita negli anni precedenti. Ce la stiamo mettendo tutta, con tanta buona volontà.”

“Vogliamo far capire che niente è impossibile quando vuoi davvero. Nonostante il difficile periodo emergenziale che stiamo vivendo, vogliamo andare avanti con il sorriso ed essere fiduciosi, garantendo nei confronti dei nostri clienti la massima sicurezza. Chi verrà nel nostro locale potrà conoscere e apprezzare molti prodotti di qualità. In questo momento stiamo pensando solo ad avviare nel migliore dei modi la nostra attività, dando il massimo e facendo sentire il cliente come se fosse a casa sua.”