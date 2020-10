La tua scuola oggi è più sicura

Congratulazioni alla prestigiosa scuola dell’infanzia primaria BIMBO 2000 di San Salvo che da lunedì 19 ottobre ha accolto i nostri bambini con un servizio in più molto importante per la sicurezza dei suoi ospiti.

Fondata nel 1981 dalla Sig.ra Giovanna ..... con tanta attenzione al l’educazione di quei bimbi che saranno stati i futuri uomini e donne del 2000,oggi viene gestita dalla figlia la Sig.ra Renata con lo stesso amore e professionalità ereditata dalla mamma.

Visto il momento storico che stiamo vivendo,con grande senso di responsabilità verso i propri ospiti la Sig.ra Renata ha deciso di affidarsi alla sicurezza della TECNOLOGIA ACTIVE PURE ( CERTIFICATA SPACE FOUNDATION) per la purificazione di aria e sanificazione di superfici all’interno della loro struttura distribuita dall’azienda AM DISTRIBUZIONE di San Salvo.

Nella scuola sono stati istallati quindi 2 Beyond Guardian Air e 1 Pure and Clean che h 24 santificheranno l’aria,le superfici è tutto il materiale didattico che viene usato dai ragazzi durante lo svolgimento delle loro attività senza l’impiego di prodotti chimici o ozono che sono dannosi per la nostra salute.

La tecnologia ACTIVE PURE è un brevetto NASA ed è l’unico al mondo certificato con il sigillo della SPACE FOUNDATION premiata nel 2017 come migliore tecnologia abbinata al servizio dell’uomo.

ActivePure distrugge il 99,9% di tutti i contaminanti > 0,1 micron insieme a Virus,COV,Batteri,allergeni,funghi,muffe,fumo e cattivi odori.

I servizi dedicati hai clienti sono :

Il settore PRIMAVERA dedicato ai bimbi 24/36 mesi

Il settore infanzia per i bimbi 3 ai 6 anni

Il doposcuola per i bimbi dai 6 hai 10 anni

Ringraziamo quindi la Sig.ra Renata è tutto il suo fantastico staff per la professionalità dimostrata in tutti questi quarant’anni di attività nei confronti dei nostri bambini.