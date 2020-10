New Era: la nuova generazione al servizio di San Salvo

Non fatevi ingannare dalla loro giovane età. Chiara e Juri, rispettivamente 19 e 21 anni, hanno le idee molto chiare. Ancora alle prese con l’università, hanno deciso di non perdere tempo e buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro, che già conoscevano grazie al loro impegno passato. Da poco meno di un mese, però, potete trovarli in via Grasceta 13 con la loro “New Era. Società di Servizi”.

Qui si occupano principalmente di gestione e amministrazione di condomini ma non solo. Il loro obiettivo è portare una ventata di freschezza e innovazione nel campo fornendo servizi affini e complementari. Ed è per questo che hanno anche una partnership con un’azienda abruzzese: ESA, energia e servizi Abruzzo che eroga luce e gas sul territorio. New Era è, appunto, info point di ESA, ed è possibile pagare qui le bollette. Inoltre, si offrono consulenze sulle fatture di qualsiasi fornitore.

Chiara e Juri lavorano attentamente con uno staff tecnico preparato ed efficiente. Avvocati e commercialisti possono accompagnarvi in ogni richiesta. Da New Era c’è anche un centro di mediazioni con la “concilia lex” e consulenza fiscale con servizi CAF. Niente è lasciato al caso. Assistono i clienti a 360° anche riguardo le problematiche più moderne, come quelle legate alla confusione generata da ecobonus e sismabonus. È qui infatti, che potrete trovare esperti in grado di darvi consigli e chiarirvi le idee.

Lo studio, moderno e curato è un ambiente confortevole, adatto al compimento della loro mission: fidelizzare il cliente. Attualmente sicuro e rispettoso delle norme anti contagio da covid.

Due giovanissimi che conoscono bene la loro città, Chiara e Juri, e che per questo motivo sono pronti ad accogliere tutti i cittadini sansalvesi alle prese con problemi condominiali e burocratici. Disponibili telefonicamente 24 ore su 24, oltre agli orari di studio, per il futuro hanno già molte idee e progetti per migliorare sempre di più i loro servizi.