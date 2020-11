IL MIGLIOR PELLET IN COMMERCIO LO TROVI DA CILLI GARDEN

Cilli Garden è dal 2010 un punto di riferimento nel campo dei servizi per l’agricoltura, l’allevamento, il giardinaggio e anche per la casa. Presso il nostro Garden Center puoi trovare il miglior pellet in commercio e riscaldare i tuoi ambienti in modo ecologico ed economico: approfittando dello sconto del 5% pagherai il sacco da 10 kg soltanto 3,60€ e quello da 15 kg 5,10€.

Stufe a pellet, cosa sapere?

Le stufe a pellet forniscono un’ottima alternativa al classico riscaldamento a metano, perché in grado di generare un grande potere termico e di produrre dei consumi estremamente ridotti rispetto ai caloriferi tradizionali.

Al contrario dei camini alimentati a legna, poi, consentono di riscaldare gli ambienti in modo più efficace, produttivo ed immediato.

Essendo alimentata con il pellet, uno scarto della lavorazione del legno, questa tipologia di stufa produce un impatto ambientale estremamente contenuto, caratteristica importantissima per favorire una transizione green e abbassare le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Come funziona una stufa a pellet?

Le tipologie di stufe a pellet in commercio sono diverse, ognuna con delle connotazioni ed un funzionamento specifici.

Stufe ad aria, termostufe a pellet, canalizzata o anche stagna: ciascuna di queste soluzioni è dotata di proprie peculiarità che ti verranno illustrate al momento dell’acquisto.

Per alimentare le stufe è necessario introdurre all’interno dell’apposito scomparto il pellet sufficiente per generare una combustione persistente, la quale durerà tanto a lungo quanto sarà alta la qualità del prodotto utilizzato.

Vien da sé che il pellet eccessivamente economico o non certificato, essendo caratterizzato da bassissima qualità, garantirà un risparmio iniziale di spesa, ma sarà al contemposmaltito molto più velocemente rispetto ad un pellet con standard ben più alti.

Noi di Cilli Garden proponiamo ai nostri clienti il miglior pellet in commercio per garantire un processo di combustione lento ed efficace e produrre la giusta quantità di calore per riscaldare gli ambienti in modo efficiente ed economico.

Ma di preciso, cos'è il pellet?

Il pellet è un biocombustibile pressato a forma di cilindro con grandezza variabile, un materiale organico ottenuto dai processi di lavorazione del legno e, quindi, una vera e propria risorsa per favorire l’economia circolare.

Essendo uno scarto vegetale, il pellet è un materiale altamente ecologico che aiuta a limitare il disboscamento di intere aree e, al tempo stesso, a valorizzare le risorse boschive e a tutelare il patrimonio forestale.

Al contrario della semplice legna da ardere, inoltre, il pelletha il vantaggio di non presentare umidità e quindi di godere di una resa di combustione nettamente maggiore.

Molti sono convinti che il pellet sia maleodorante, cancerogeno o addirittura radioattivo, ma la verità è che un pellet di alta qualità sarà privo di additivi chimici e avrà un odore pressoché uguale al legno arso, quindi assolutamente non problematico per la salute, compresa quella dei più piccoli.

La cenere del pellet dove si butta?

Anche la cenere del pellet presenta delle caratteristiche altamente ecologiche, perché può essere differenziata dal resto dei rifiuti e smaltita nel residuo organico. Inoltre, per ogni quintale di pellet impiegato per il riscaldamento degli ambienti verrà prodotto soltanto 1 kg di cenere, un rapporto davvero ridottissimo tra materiale utilizzato e rifiuto ricavato, altra caratteristica rende questo materiale decisamente green.

Qual è il miglior pellet in commercio per la propria stufa e quale pellet usare per avere delle prestazioni durature?

Quando ci si chiede qual è il pellet migliore o come scegliere il pellet da utilizzare per la propria stufa è necessario valutare la qualità delle caratteristiche tecniche, come la quantità del residuo prodotto, il potere calorifero e l’assenza o presenza di additivi chimici.

Noi di Cilli Garden, per soddisfare gli altissimi standard qualitativi che caratterizzano il nostro lavoro, abbiamo scelto per i nostri clienti esclusivamente pellet austriaco di abetebiancho, una delle tipologie più blasonate in Europa grazie all’efficienza e all’attenzione riservata ai processi produttivi del legno e per la capacità di crescita spontanea della pianta.

Essendo un pellet in conifera, il pellet in abete è molto leggero e vanta una buona resa in termini di potere calorifico, oltre a bruciare lentamente e comportare un consumo inferiore rispetto ad altre tipologie di pellet più deperibili.

