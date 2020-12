Da “Dolci Creazioni” l’inverno non fa paura: dagli insaccati ai dolci, tutto per le vostre preparazioni culinarie casalinghe

L’inverno è alle porte e chi si cimenta nella preparazione delle carni sa che questo è il momento giusto per organizzarsi. Per farsi trovare preparati ad affrontare il tradizionale rito legato alla lavorazione della carne di suino e preparare salsicce, ventricine, salami e altre prelibatezze, è necessario avere con sé utensili e materie prime.

Ecco che accorre in vostro aiuto “Dolci Creazioni”. A San Salvo, in via Sandro Pertini, potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno: Budelli, coltelli, reti, buste per il sottovuoto, spaghi, spezie (pepe, peperoncino dolce, peperoncino piccante, finocchietto, anice…).

C’è davvero l’imbarazzo della scelta per ogni gusto ed esigenza.

E non dimentichiamoci dei dolci tipici di questa stagione! Da “Dolci Creazioni” è sempre possibile trovare guarnizioni, granelle, farine e stampi per i vostri biscotti, panettoni e torte di ogni tipo.

Vista l’emergenza sanitaria, ricordiamo che potete recarvi da “Dolci Creazioni” anche provenendo da un comune diverso da quello di San Salvo. Serve portare con sé l’autocertificazione e comunicare lo spostamento per necessità di acquistare generi alimentari indispensabili.

Dolci Creazioni è in Via Sandro Pertini sn - San Salvo (CH) - 0873 342262

Info:

http://www.dolcicreazioni.net/dolcicreazioni/

https://www.facebook.com/Dolci-Creazioni-170247039715191/