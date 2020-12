Test sierologici rapidi alla Farmacia Di Croce

Da alcuni giorni è possibile effettuare dei test sierologici rapidi (risultati in 10 minuti) con prelievo capillare di sangue presso la Farmacia Di Croce di San Salvo che ha aderito alla convenzione fra Regione Abruzzo e Federfarma.

Il test sierologico è gratuito per molte categorie in particolare per gli studenti e per i loro familiari, per gli altri il costo è di 15,58 euro.

Il test fornisce risultati sugli anticorpi IGM e IGG al fine di indagare infezioni presenti e passate.

La prenotazione del test può avvenire anche on line