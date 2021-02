Lo Sport Village San Salvo riapre, l’intervista al presidente Gianmichele Fidelibus

L’8 febbraio lo Sport Village riapre. I primi a poter tornare a fare sport saranno gli atleti della squadra agonistica di nuoto, pallanuoto e salvamento, inoltre, sarà possibile svolgere lezioni all’aperto con un Personal Trainer e poter tornare a fruire del Centro Estetico.

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 riaprirà anche la segreteria del centro sportivo sansalvese, al quale ci si potrà rivolgere per chiedere tutte le informazioni necessarie per poter riattivare il proprio abbonamento o per venire a scoprire la grande offerta di sport che lo Sport Village San Salvo può offrire, una volta che il Governo darà il via libera per lo svolgimento delle altre attività. “Stimiamo che le attività potranno riprendere a pieno regime dal mese di marzo – afferma il presidente Gianmichele Fidelibus – lo Sport Village infatti, si è subito dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari richiesti dal Comitato Tecnico Scientifico governativo, per poter consentire ai nostri utenti di poter svolgere le loro attività nella massima sicurezza”.

Altra grande novità allo Sport Village è il nuovissimo campo di Paddle, un investimento fortemente voluto dallo Sport Village San Salvo per poter offrire ai propri utenti sempre nuovi stimoli. Il 6 marzo l’inaugurazione di un campo che si va ad aggiungere alla già vasta offerta sportiva.

Per informazioni e chiarimenti potrete contattare la segreteria dello Sport Village San Salvo al numero 0873 343684 dall’8 febbraio dalle ore 12.00 alle ore 18.00.