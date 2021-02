Con il Decreto Rilancio c'è la possibilità di accedere a dei Bonus per l'edilizia. Eco bonus per l' efficentamento energetico e Sisma bonus per il miglioramento sismico. A San Salvo, la RestEdil in collaborazione con la EnelX, ha avviato uno dei primi cantieri accedendo al Bonus facciate con sconto in fattura al 90%