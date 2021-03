Western Saloon non si ferma: trovate tutto in macelleria! ... o al pub ma da asporto

La pandemia non ferma il Western Saloon! Gino e Franco Vi aspettano nella macelleria Western Saloon di Vasto per garantirvi le carni nei tagli e nei preparati di qualità a cui siete abituati. Se non avete voglia di cucinare, ma non volete rinunciare alle bontà di Western Saloon, potrete usufruire del servizio d’ asporto dal pub di San Salvo.

Per info e prenotazioni: 3473658937 oppure 3492826797