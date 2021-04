Il Sushi è servito. Venerdì, sabato e domenica il sushi box de "Il CoccoBrillo" direttamente a casa tua

Il Giappone a casa tua. Il sapore dei Sashimi, Nigiri, Tartare, Sushi di pesce e Sushi di carne sono gli ingredienti del successo targato “Il CoccoBrillo”. Lo chef Fabrizio Savini con la collaborazione del ristorante “Il Sapore Perduto 2.0” con lo chef Mario D’Alessandro ed i supermercati Tigre del gruppo Gemmir nelle giornate di venerdì, sabato e domenica vista la piena emergenza Covid, effettua dietro prenotazione un servizio delivery di sushi a Montenero, Mafalda, Tavenna, Palata, San Salvo, Vasto e Cupello. Creazioni della casa, perfettamente confezionate e protette, pronte per essere consegnate e gustate. La filosofia del CoccoBrillo è la sperimentazione di nuovi sapori e accostamenti. Qui il sushi non è mai banale: il pesce è freschissimo e viene lavorato in modo sublime. La passione per la cucina giapponese assieme alle tradizioni nipponiche, ma anche grazie all’altissima qualità che da sempre contraddistingue i piatti del CoccoBrillo sono gli ingredienti vincenti della cucina di Savini. Il sushi rappresenta una cucina leggera, genuina, salutare e tutto sommato, a basso contenuto calorico. La particolare lavorazione del pesce e la bellezza dei piatti che si presentano colorati, impeccabili ed accattivanti, seducono i più fini palati. Per info e prenotazione 3299238569, 3466166914. I sushi box sono in vendita anche nei supermercati Tigre del gruppo Gemmir.