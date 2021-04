Dopo 52 anni di attività la ditta Altieri Mario passa il testimone al figlio Achille

I coniugi Mario e Maria Altieri, gli unici a San Salvo ad offrire ai propri clienti gasolio agricolo e industriale e ben conosciuti da tutti, ringraziano i clienti e tutti coloro che si sono adoperati per la crescita della loro azienda, per la fiducia e la stima che hanno dimostrato nel corso di 52 anni di attività.

Attività che adesso passa ad Altieri Achille group, certi che anche lui possa continuare con la serietà, la responsabilità dell’esempio avuto dai genitori, gli auguriamo un proficuo lavoro e ringraziamo ancora tutti i nostri fedelissimi clienti.

Per i vostri ordini potete chiamare i numeri 087354195 - 3381776143 oppure rivolgetevi in via Montegrappa 86 a San Salvo.