Apre a San Salvo Euroland, tutto da 1 a 5 euro! Il “multimarket” a portata di mano

Manca poco! Euroland sta per aprire i battenti.

In via Montenero (di fronte Tigotà) dal 30 aprile Vanessa Bellomo e Gaetano Ronzullo vi accoglieranno e soddisferanno ogni vostra necessità. Da Euroland potrete trovare moltissimi articoli a prezzi tondi e convenienti, tutto da 1 a 5 euro!

Casalinghi, igiene personale e per la casa, giocattoli, cancelleria, alimentari e bevande a lunga conservazione, articoli per la casa e per il mare, bigiotteria e tantissime altre sorprese sono pronte per voi nel nuovo punto vendita.

Dal 30 aprile Euroland vi aspetta con molti prodotti di qualità ad un prezzo vantaggioso, e solo per il primo giorno, a fronte di una spesa minima di 5 euro, riceverete un piccolo omaggio!

Che aspettate? Euroland è in via Montenero (di fronte Tigotà) a San Salvo