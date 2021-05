In via De Vito a San Salvo arriva “C’è pizza per te”

Apre a San Salvo un posto tutto nuovo per i vostri pranzi, cene o spuntini “c’è pizza per te”!

Nasce in via De Vito, a pochi passi dalla scuola elementare, dall’intraprendenza di Yuri Giorgetta che dopo aver lavorato all’estero e aver maturato un’esperienza ventennale nel campo della ristorazione, ha deciso di dedicarsi all’asporto e alle consegne a domicilio di pizze -e non solo- a San Salvo.

“C’è pizza per te” infatti è un piccolo locale attento alle esigenze di molti, oltre a un’ampia varietà di pizze potrete trovare pollo allo spiedo, hamburger, fritti, insalate… insomma una vera e propria gastronomia con un menù diverso ogni giorno ispirato alla tradizione e all’internazionalità.

Le prenotazioni potrete comodamente effettuarle tramite il servizio prenoto.info al sito http://www.pizzasansalvo.it/ oppure scrivendo su Whatsapp al numero 3756310772

“C’è pizza per te” vi aspetta da giovedì 27 maggio a San Salvo in via De Vito 5!