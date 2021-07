PITTURE E CARTE DA PARATI, Ristruttura con De Cinque

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni. Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard.

DECORARE LA PROPRIA CASA: dare corpo a qualcosa che è nei propri desideri.

Esistono infiniti mezzi per esprimere la propria creatività, e quando si parla di Interior-design la parete diventa protagonista come una tela per raccontare le proprie emozioni.

Il colore è emozione e in quanto tale non è un fattore oggettivo ma qualcosa di intimo e personale e ognuno di noi secondo i propri gusti, la propria sensibilità e la propria esperienza. Noi interpretiamo il colore come protagonista di ogni ambiente capace di creare uno stile, ma anche di determinare un’atmosfera che influisce sul confort e sul benessere psico-fisico.

Ampia e profonda la nostra gamma di idropitture e decorativi permettono di proteggere e colorare le superfici murarie nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone. I nostri sistemi tintometrici sono degli alleati preziosi che ci permettono di rispondere concretamente alle esigenze del mondo della decorazione. Una risorsa irrinunciabile per offrire un servizio personalizzato per applicatori e clienti finali.

Per cambiare aspetto ad una stanza basta solo una parete! La carta da parati diventa un mezzo per creare immagini grandi, coinvolgenti, uniche da vivere ogni giorno.

Design di autore, alta qualità dei prodotti uno staff artistico competente e preparato sono gli elementi che si rispecchiano nelle nostre collezioni di carte da parato. Numerose e ben riconoscibili per le loro caratteristiche peculiari di pregevolezza ed eleganza le nostre carte da parati abbinano la presenza di una goffratura a registro ad una scelta di colori innovativi ed eleganti.

Presso il nostro punto vendita il Nostro personale esperto ti aiuterà a scegliere tra le numerose proposte per decorare la tua casa e aggiungere classe e personalità a qualsiasi ambiente.

