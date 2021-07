Farmacia Di Croce: al via le prime vaccinazioni

Via libera alle vaccinazioni in farmacia. È attiva da ieri, 6 Luglio, la campagna vaccinale presso la Farmacia Di Croce, la prima a San Salvo a partecipare.

Sono state somministrate le prime sette dosi di vaccino, i cittadini che voglio farsi vaccinare in farmacia possono chiamare per una manifestazione d'interesse alla quale seguirà, da parte dei medici, una prima anamnesi per verificare lo stato di salute del paziente, in quanto la somministrazione può essere effettuata a soggetti sani. Niente vaccino in farmacia quindi per persone fragili o con allergie gravi. In seguito alla valutazione,ai soggetti risultati idonei verrà poi somministrato il vaccino.

Si aggiunge quindi un altro tassello alla campagna vaccinale che può aumentare considerevolmente il numero di vaccinazioni somministrate al giorno.