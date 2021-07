ISOLAMENTO TERMICO, Ristruttura con De Cinque

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni. Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard.

Oggigiorno il tema della prestazione e del risparmio energetico ha assunto notevole importanza tanto da essere preso in considerazione sia in fase di progettazione, sia in fase di stima del valore di un immobile. E’ diventato quindi essenziale isolare termicamente un edificio, ovvero avviare tutta una serie di operazioni e di sistemi volti a ridurre il flusso termico scambiato tra due zone con temperature differenti. Un corretto isolamento in fase di nuova costruzione o riqualificazione energetica rappresenta una soluzione molto efficace sia in termini di confort abitativo che di risparmio energetico. La climatizzazione per riscaldamento e raffrescamento del parco immobiliare esistente rappresenta una delle voci preponderanti nel complesso dei fabbisogni energetici globali ed è causa di emissioni inquinanti non più sostenibili.

Vuoi isolare il tuo immobile? Prendi in considerazione questi elementi:

- Isolamento termico estivo: per ottenere un efficace isolamento termico estivo è necessario utilizzare componenti e materiali in grado di ritardare e attenuare il flusso di calore che attraversa l’involucro di un edificio nell’arco delle 24 ore;

- Isolamento termico invernale: ottimi valori di trasmittanza termica possono essere raggiunti con l’utilizzo di pannelli isolanti opportunamente dimensionati e inseriti in un appropriato pacchetto di copertura o di cappotto ovvero un kit costituito da più elementi ciascuno con la propria specifica funzione che concorrono alle prestazioni finali del sistema;

- Sicurezza in caso di incendio: la sicurezza al fuoco è un elemento fondamentale per la progettazione e realizzazione di una copertura. Isolare con pannelli in lana minerale rappresenta una soluzione sicura ed efficace in quanto si tratta di un materiale incombustibile che ostacola la propagazione delle fiamme, contiene lo sviluppo dei fumi ed evita l’emissione di gas tossici in caso di incendio;

- Traspirabilità: per contrastare i fenomeni di condensa è preferibile la scelta di materiali che permettano il passaggio di vapore acqueo consentendo all’immobile di respirare.

Nel nostro punto vendita, parlando con esperti sarà possibile variare la scelta dei materiali isolanti in modo da ottenere soluzioni personalizzate alle tue esigenze.

Il nostro obiettivo è quello di diventare il vostro partner per l’isolamento professionale e porci come motore del cambiamento cercando di modellare il modo in cui vivremo e costruiremo il futuro.