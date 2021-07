“Da Bocconcino” gusto e bontà tutto l'anno a San Salvo Marina

“da Bocconcino” è la braceria, ristorante e pizzeria che da 12 anni, grazie alla gestione di Tony e Irene, deliziano i nostri palati a San Salvo Marina durante tutto l'anno con orario continuato.

Nasce inizialmente come cornetteria, paninoteca e pizza al taglio ma in pochi anni hanno ampliato la loro scelta includendo tra le loro proposte anche arrosticini, carne alla brace e servizio pizzeria (quest'ultima solo di sera). In più potrete degustare anche il loro menù turistico a base di carne o di pesce.

La novità del 2021 è lo street food che vi permette di gustare tante bontà e di poter usufruire del food truck per i vostri eventi privati.

Per informazioni o prenotazioni potete contattare il numero 338 26 30 972 o andarli a trovare presso la sede in Via Magellano, 10.

Fai un salto “da Bocconcino” qualità, cortesia e allegria vi aspettano!