La Caravella: un'estate sulla cresta dell'onda

La Caravella è lo stabilimento balneare della famiglia di Luciano Torricella che dal 2005 offre tantissime opportunità per chi vuole passare del tempo in spiaggia tra sole e mare. Puoi prenotare, direttamente presso lo stabilimento, ombrelloni e sdraio ma c'è una novità: i gazebo che vi permettono di avere più spazio a disposizione. In più, per fronteggiare l’emergenza COVID, la Caravella ha deciso di offrire ai propri clienti il servizio di ordinazioni sotto l'ombrellone.



Durante il vostro relax sul bagnasciuga l’allegria non mancherà, con balli di gruppo e animazione per grandi e piccini;

per i più sportivi sarà a disposizione il campo da beach volley oppure si potrà usufruire dei pedalò o delle canoe.

Se la fame si fa sentire? Niente paura, c'è sia il ristorante che la pizzeria a vostra disposizione oltre al servizio bar e del freschissimo gelato artigianale.

Per il concerto di Massimo Ranieri, sono rivenditori ufficiali per la vendita dei biglietti dello spettacolo programmato per il 30 agosto.