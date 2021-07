Tante novità da Alba Chiara 3 tutte da gustare

Alba Chiara 3 da ben 23 anni viene riconosciuta in città per la sua famosa pizza al taglio.

Simone Ciavatta, titolare dell'attività, ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti introducendo oltre la pizza al taglio anche la pizza al piatto con una lievitazione dell'impasto di 48 h con lievito madre così da esser ancora più digeribile.

Con gli stessi tempi di lievitazione prepara i panini che verranno super imbottiti insieme agli hamburger per deliziare i palati di tutti.

Voglia di stuzzicare qualcosa di diverso? Beh non puoi non assaggiare gli arrosticini e soprattutto la new entry dell'anno: la frittura di calamari!

Sei pronto a gustare le tante bontà di Alba Chiara 3?