Aquilano Global Insurance, professionisti della consulenza

In giorni come questi dove novità e innovazioni sono la parola d’ordine di grandi e piccole aziende, ecco operativa dai primi di giugno Aquilano Global Insurance srl (Sub Agenzia Vittoria Assicurazioni e Das difesa legale spa dell’agenzia generale D’Alonzo Insurance Group srl), pronta ad essere al servizio dei clienti con professionalità e tanti servizi, tra cui alcuni nuovi.

Da scoprire è infatti la nuova formula di prestito flessibile con durata fino a 120 mesi dove non ci sono sorprese dell’ultimo minuto: è tutto dettato dalla legge180/1950. Non bisogna presentare giustificazione per farne richiesta ed inoltre il tasso resta fisso per tutta la durata del prestito. Possono usufruire del servizio anche persone che hanno avuto precedenti disguidi finanziari in altre operazioni. In caso di eventi negativi non ricadrà nulla su eredi ma il prestito viene automaticamente estinto.

Tutto questo grazie al rapporto d’agenzia che la D’Alonzo Insurance Group srl ha instaurato con la Siriofin Spa gruppo Imprebanca che mette in condizioni la Sub-agenzia Aquilano Global Insurance srl di offrire prestiti a pensionati e dipendenti, in convenzione con ministeri, noipa, enti locali, asl, ospedali, inps ed ex inpdap: servizi di cui l’Aquilano Global Insurance srl può usufruire per garantire la serenità dei propri clienti e dei loro cari.

Inoltre alla liquidazione di un prestito tramite cessione del quinto presso l’ufficio (ramo dell’Agenzia D’Alonzo Insurance Group srl), viene emesso un voucher di 50€ da spendere in servizi presso i nostri uffici.(*)

AQUILANO GLOBAL INSURANCE Srl

Agenzia D’Alonzo Group

Via Fabio Filzi, 21 (incrocio Via San Rocco) – San Salvo (CH) 66050

Tel. 0873 342508

Email alessandro.aquilano@dalonzogroup.it

Specialist settore finanziario

Elia Langianese

Cellulare 392 2340463

Email: elia.langianese@dalonzogroup.it

Agenzia Generale

D’Alonzo Insurance Group Srl

Piazza Abruzzo- Zona Com.le Saletti - 66041 ATESSA (CH)

Tel 0872 2983209 – 0872983442

Fax 0872985440

(*)per le modalita’ di emissione del buono da euro 50 prendere visione del regolamento depositato presso la nostra agenzia generale D’Alonzo Insurancegroup srl