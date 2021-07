PORTE E FINESTRE, Ristruttura con De Cinque e lo sconto in fattura

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.ì Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi. Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni. Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard.

PORTE Tradizione e innovazione si incontrano in una linea di porte altamente personalizzabili in termini di finiture e di dimensioni in grado di soddisfare ogni gusto in armonia con l’estetica degli ambienti interni ed esterni. Saper coniugare qualità tecnico-estetica e alta tecnologia è frutto della sensibilità intelligente dei nostri fornitori made in Italy. Le porte diventano non solo semplici oggetti di arredamento ma varchi di futuro negli spazi abitativi contemporanei, aperture che non dividono gli ambienti ma che entrano in sinergia con essi, andando a creare degli “spazi fluenti”. La gamma disponibile è vasta così come la scelta dei materiali: porte battenti o scorrevoli, porte filo muro o a vista, porte a soffietto, porte blindate e porte tagliafuoco.

FINESTRE Luce, serenità e giusta temperatura sono tre sensazioni essenziali per il tuo benessere e per quello dei tuoi cari. Nella ristrutturazione di un appartamento la luce naturale svolge un ruolo chiave, una dettagliata progettazione può dar vita a spazi pieni di carattere personalizzati e in linea con i vostri gusti. L’installazione di finestre per tetti vi permetterà di guadagnare spazi in altezza e la luce naturale conferirà carattere ad un ambiente all’apparenza buio come corridoi o locali di servizio. La scelta delle finestre è personalizzabile in base alle tue necessità: è possibile adeguare le caratteristiche prestazionali dei tuoi serramenti, quali l’isolamento termico-acustico, la sicurezza antintrusione, il comfort di utilizzo e le tipologie di aperture. La scelta dei serramenti influisce in maniera determinante sulla qualità della vita e sul reale contenimento dei costi della tua casa garantendo un effettivo risparmio sui consumi di elettricità e per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti. Non bisogna trascurare che la luce è fonte di vita e di benessere. È stato dimostrato che una corretta illuminazione ambientale attiva le difese immunitarie e migliora lo stato d’animo delle persone aiutandole ad allontanare lo stress.

