Playa del Sol non si ferma: vi aspetta da settembre con una novità

Si è concluso con successo il centro estivo organizzato dallo stabilimento balneare “Playa Del Sol”.

Un ringraziamento speciale è dedicato a tutti i bambini:

I vostri sorrisi ci hanno dato l'energia giusta per passare giornate speciali insieme!

Cogliamo l'occasione nel rendervi partecipi della prossima apertura “Quelli del... doposcuola” da settembre in Via San Giuseppe n° 39 in San Salvo.