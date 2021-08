Per stupire con un fiore scegli Rose Rosse

Rose Rosse è il negozio di chi ama piante, fiori e composizioni floreali che lasciano a bocca aperta per la loro cura nei minimi dettagli.

Ciò che affascina di più è la durata dei fiori che, nonostante le alte temperature, non appassiscono immediatamente nei giorni successivi. Il “segreto”, svelato dalla titolare Sabina Bellano, sta nell'ossigenazione dei fiori recisi in quanto sono sistemati in una struttura che permette il movimento dell'acqua per ossigenarli.

Regalare fiori è il gesto per eccellenza di galanteria per trasmettere amore, riconoscenza, vicinanza e segno di amicizia quindi basta scegliere il messaggio giusto da trasmettere e rivolgersi a Rose Rosse.