STRUTTURE IN LEGNO, Ristruttura con De Cinque e lo sconto in fattura

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni.

Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard

Stai pensando di costruire delle strutture in legno, come una copertura per la macchina o per la tua terrazza? Questa tipologia di lavori non richiede molto tempo e ti regala una costruzione utile per la tua casa.

Niente più confini tra interno ed esterno, ma una connessione ininterrotta che mette in contatto due mondi per vivere in piena libertà i tuoi spazi.

L’utilizzo del legno all’interno delle costruzioni, nonché l’utilizzo di isolanti di origine naturale assicurano un risparmio energetico in alcuni casi anche dell’80% rispetto alle case tradizionali e inoltre proteggiamo l’ambiente.

Una struttura ecologica sia esterna che interna crea una atmosfera abitativa di totale accoglienza e confort, infatti chi ha la fortuna di viverci è accompagnato costantemente dalla piacevole sensazione di abitare in una casa di elevata qualità.

Quali sono i vantaggi di una casa in legno prefabbricata rispetto alla costruzione tradizionale?

risparmio di tempo

maggiori prestazioni energetiche

miglior confort

sicurezza sismica

sicurezza antincendio

eco-sostenibilità e molto altro...

