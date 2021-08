RISANAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE, Ristruttura con De Cinque e lo sconto in fattura

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni.

Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard.

RISANAMENTO

Il risanamento e la ristrutturazione oggi rappresentano i principali interventi effettuati sugli edifici considerato che la maggior parte del patrimonio immobiliare italiano è stato costruito durante il boom economico del secolo scorso.

La facciata è, per sua natura, una delle parti più delicate dell’edificio, costantemente esposta agli agenti atmosferici, all’inquinamento ambientale e ad eventuali atti vandalici. L’aggressione costante di questi elementi può causare fessurazioni, distacchi, efflorescenze e macchie varie.

Esistono cicli altamente protettivi della facciata, dove intonaci idrofugati vengono finiti con una rasatura altrettanto prestazionale che protegge l’intonaco di sottofondo, prevenendo e limitando il degrado dovuto agli agenti atmosferici.

Un intervento molto comune in facciata è il risanamento delle murature umide e saline. Qualunque sia il problema di umidità di risalita capillare, è possibile ricorrere a diversi tipi di intonaci deumidificanti: cementizi, a base calce, alla calce idraulica naturale (NHL) e con proprietà termiche. Tutte queste soluzioni sono studiate appositamente per risanare i muri dell’edificio nel modo più efficace e duraturo.

IMPERMEABILIZZAZIONE

Balconi e terrazze, sottoposti costantemente all’aggressione di agenti esterni ma anche a causa dei movimenti strutturali dell’edificio, nel tempo risentono dell'instabilità e della tenuta all'acqua dello strato impermeabilizzante.

Guaine impermeabilizzanti liquide, poliuretaniche, acriliche o bituminose pronte all'uso, cementi impermeabilizzanti osmotici sono le armi a nostra disposizione per gli interventi negli interrati sui balconi, terrazze o vasche di contenimento acque.

Siamo specializzati nella realizzazione di sistemi cool roof, caratterizzati da un’elevata emissività termica sotto irraggiamento solare diretto: la soluzione ideale per contenere il consumo energetico, creando un risparmio sui costi di raffrescamento interno, una maggiore durabilità del sistema e una migliore efficienza dell’involucro edilizio.

Un buon sistema di impermeabilizzazione può permettere la realizzazione di coperture verdi o tetti giardino che garantiscono benefici ecologici e confort abitativo nonché un migliore isolamento termico e maggiore risparmio energetico.

La progettazione del sistema impermeabilizzante delle fondazioni e delle opere interrate riveste un’importanza fondamentale in quanto non sarà più accessibile una volta costruita la struttura. È necessario realizzare il sistema impermeabile in modo corretto, garantendone il massimo livello di sicurezza, per evitare problematiche relative all’infiltrazione di acqua di falda e di percolamento.

