SISTEMI A SECCO, Ristruttura con De Cinque e lo sconto in fattura

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni. Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard

I sistemi di costruzione a secco, al contrario di quelli ad umido, sono quei metodi costruttivi che non implicano nel processo di assemblaggio l’utilizzo dell’acqua o l’impiego di materiali di connessione che necessitino di consolidarsi dopo la posa, come collanti e sigillanti.

Oggi il cartongesso ha assunto una valenza importantissima nell’edilizia, soprattutto dopo l’ingresso delle nuove normative europee in fatto di coibentazione termica, acustica e sismica. Grazie alle sua versatilità, alle numerosissime applicazioni ed innovazioni non si parla più di cartongesso ma di sistemi a secco. Lastre in cartongesso, pannelli per controsoffitti, strutture metalliche e accessori combinati tra loro permettono le realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti sia ispezionabili sia ad aspetto tradizionale e contropareti.

I sistemi a secco offrono soluzioni vincenti per realizzazioni di esterni ed interni aprendo nuove prospettive nella progettazione degli edifici. Questi sistemi offrono a progettisti e installatori una valida alternativa ai materiali tradizionali, nonché ai sistemi di costruzione in muratura piena. Sono in grado di affrontare le situazioni climatiche più estreme, esternamente come internamente.

Il loro utilizzo è indicato sia in interventi di costruzione e ricostruzione nell’edilizia residenziale e non residenziale. Indicati per le applicazioni interne come supporto per piastrelle o altri tipi di rifinitura in ambienti caratterizzati da elevata umidità ambientale.

Adatti sia superfici planari che curve. Resistenti al 100% ad acqua, umidità e a formazioni di muffe; non combustibili e con bassi costi di posa.

VANTAGGI

I nostri fornitori offrono soluzioni certificate e innovative anche per l’acustica, sia per le pareti che per il soffitto: sarà possibile attingere ad un database con le configurazioni standard che potranno essere modificate e adattate alle singole esigenze partendo comunque da una base testata e certificata con la garanzia e l’affidabilità di produttori leader nel settore.

I sistemi a secco offrono soluzioni più efficienti in termini di resistenza meccanica e adeguamento sismico rispetto all’edilizia tradizionale: le lastre, i profili e i ganci sono proposti in composizioni che amplificano la capacità elastica dell’elemento consentendo allo stesso di assorbire le sollecitazioni derivanti dal sisma.

Le soluzioni a secco sono testate per differenti tipologie di scosse e di potenza: in fase di progettazione è possibile dimensionare la soluzione costruttiva in funzione della localizzazione, dell’accelerazione sismica al suolo e dell’altezza della parete e dell’edificio.

