Pavimenti e Rivestimenti, Ristruttura con De Cinque e lo sconto in fattura

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Quando si tratta di scegliere pavimenti e rivestimenti i gusti e le richieste possono essere le più disparate da persona a persona

Quando si tratta di scegliere pavimenti e rivestimenti i gusti e le richieste possono essere le più disparate da persona a persona, per questo De Cinque Linear House offre ai suoi clienti un ventaglio di proposte davvero ampio e capace di aderire ad ogni esigenza estetica o funzionali, con la possibilità di toccare con mano la qualità dei materiali accuratamente selezionati dai grandi marchi del settore: piastrelle, ceramiche da pavimento e da rivestimento per esterni ed interni, in gres porcellanato, monocottura, legno, pvc, linoleum e gomma; tutte corredate da pezzi speciali, quali angoli, gradini, battiscopa e torelli.

PVC

Ottimo per la finitura di locali commerciali e bagni, il PVC è un materiale con un buonissimo rapporto qualità-prezzo che si adatta ad ogni tipo di esigenza.

CERAMICA

La struttura originale di ogni prodotto ceramico è costituita da acqua, argilla, minerali e polveri di quarzo cotti a temperature elevate. Il risultato è un prodotto di alti standard qualitativi definiti da 4 criteri principali: durezza, rigidità, fragilità e inerzia. Durezza: il risultato delle reazioni che avvengono durante la cottura e che conferiscono alla piastrella compattezza e omogeneità. Rigidità che ne determina la capacità di sopportare carichi elevati. Fragilità che definisce la resistenza agli urti. Inerzia, cioè l’inalterabilità a contatto con acqua e sostanze chimiche.

I pavimenti in ceramica sono resistenti a condizioni atmosferiche estreme, agli incendi, agli effetti dei prodotti chimici, all’umidità, agli allagamenti, alle variazioni di temperatura e ai raggi UV. Possono essere impiegati anche in ambienti sterili, non assorbono odori di fumo o di altre sostanze contaminanti. Il ciclo di vita di un prodotto ceramico è di circa 50 anni.

PIETRA

Per la pavimentazione dei locali rustici, piscine, ville, per la finitura di caminetti, colonne e porticati scegli la pietra. Una vasta gamma di lavorazioni e colorazioni rendono ogni pietra diversa e adatta alle diverse esigenze della clientela. GRES PORCELLANATO

Le piastrelle in gres porcellanato sono ottenute tramite la polverizzazione, pressatura e cottura di argille ceramiche, caolini e sabbia. Il processo di cottura attribuisce all’impasto le tipiche caratteristiche di robustezza, impermeabilità e longevità. Scegliere una piastrella in gres significa scegliere l’affidabilità di un materiale che resiste nel tempo. Con la versatilità e le performance tecniche di questo materiale oggi è possibile scegliere grandi formati con colori, grafiche e pattern grafici ispirati al mondo della carta da parati e opere d’arte.

LEGNO

Da sempre uno dei materiali più amati per la pavimentazione di camere da letto e salotti, il parquet rende i tuoi locali più accoglienti e più caldi. Sono disponibili diverse tonalità e lavorazioni per soddisfare a pieno i tuoi gusti e le tue esigenze. Sono disponibili in magazzino anche ottimi laminati.

