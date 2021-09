Eleganza in centro a San Salvo, oggi apre i battenti Ottica Fonzo

La biografia della sua pagina Instagram dice: “Ottica Fonzo nasce dall’idea che non c’è funzionalità senza bellezza”.

È questa la premessa con cui il ventinovenne Leonardo Fonzo, Ottico abilitato, si presenta ai sansalvesi nella centralissima cornice di via Roma, dove oggi, 18 settembre, a partire dalle ore 19 sarà “tagliato il nastro” di Apertura.

Innamorato del settore, ragione che lo porta a seguire corsi di formazione costanti per migliorare il livello di servizio alla clientela, il giovane professionista è convinto, sin da quando ha intrapreso il suo percorso lavorativo, che sia possibile coniugare i vantaggi di avere una lente cucita sulle esigenze del portatore alla bellezza delle montature, consigliando quella che meglio rappresenta la personalità di chi la indossa.

Esclusivista per San Salvo di marchi Premium come Tom Ford, Montblanc, Swarovsky ed altri, non mancano nel centro ottico soluzioni visive dall’altissimo rapporto qualità/prezzo.

Le lenti utilizzate sono rigorosamente selezionate, con due anni di garanzia e le ultimissime tecnologie per quel che riguarda, ad esempio, il controllo della luce blu a cui siamo tutti costantemente esposti, nonché soluzioni concernenti lenti progressive di ultima generazione, lenti da ufficio, lenti a contatto e tanto altro ancora.

“Le aziende di lenti a cui ci affidiamo sono ital lenti e Seiko, due aziende sinonimo di estrema qualità”.

Non manca, infine, la possibilità di utilizzare le più disparate forme di pagamento, dalle carte prepagate, a quelle di credito dei principali circuiti ed il pagobancomat. Inoltre è attivo un sistema di dilazione di pagamento rivolto esclusivamente agli occhiali progressivi.

Che sia per dare un’occhiata alle ultime novità, per un controllo della vista (Gratuito ed effettuabile per chiunque dai sedici anni in su), Leonardo, l’Ottico della porta accanto, vi aspetta!!

Per prenotare un controllo della vista gratuito inquadrare con il telefono il QR Code presente nella gallery o chiamare il numero 0873/382515.