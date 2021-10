Tanto sport in sicurezza allo Sport Village San Salvo

Lo Sport Village San Salvo è attivo a 360° grazie al green pass con un’ampia offerta di attività: scuola nuoto, sala attrezzi, sala corsi, acquagym, nuoto libero, centro benessere, centro estetico, campi di padel, calcetto e tanto altro!

A partire dal 2 fino all’8 novembre, lo Sport Village propone una settimana gratuita per tutti i corsi, per mostrare quello che ha da offrire a chi ha voglia di tornare a fare sport in sicurezza, inoltre nelle stesse date, offre il centro benessere il nuoto libero controllato e il padel a metà prezzo. Tante le promo di novembre a partire dal nuovo abbonamento annuale breve, per chi non può venire in estate.

Dal 2 novembre, inoltre, avrà inizio il nuovo corso di scuola nuoto per bambini, adulti e principianti di tutte le età.

Da decenni lo Sport Village forma nuotatori, con risultati che sono sempre più evidenti, anche nei risultati conseguiti dalla squadra agonistica a livello nazionale.

La piscina dello Sport Village sarà l’epicentro del nuoto regionale con la Coppa Parigi, che vedrà la presenza domenica 31 ottobre di decine di atleti provenienti da tutta la regione Abruzzo, confrontarsi nelle corsie dello Sport Village San Salvo!

Per tutte le informazioni sui nuovi corsi e le tante promo pronte per voi, lo Sport Village vi aspetta a San Salvo in via Tano Croce, 1.