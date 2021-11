Le nuove esigenze abitative, spazi diversi e sostenibilità con De5 Network

La pandemia e il lockdown ci hanno spinto a riflettere sul “modo di abitare”, sulle nostre abitudini ed esigenze dentro e fuori casa.

Da un lato, crediamo nell’importanza di avere spazi più ampi nelle abitazioni e nei loro spazi all’aperto, dall’altro siamo spinti a riflettere sull’impatto dell’uomo a livello ambientale e sulla necessità di cambiare politiche per salvaguardare il pianeta e, contemporaneamente, migliorare la qualità di vita.

Ambienti ampi, aree verdi, materiali sostenibili ed energia da fonti rinnovabili sono temi con i quali DE5 Network si confronta da tempo e sui quali il team di professionisti interni sta impegnando tutte le sue forze.

Le nuove costruzioni firmate DE5 a San Salvo: in via Rigolizia (https://www.youtube.com/watch?v=RxwQM6SJbrk) in via Gronchi e le villette in corso di realizzazione in via De Gasperi (https://www.youtube.com/watch?v=gbNZStBAJlU) prevedono soluzioni abitative di varie dimensioni e tipologie e spazi all’aperto per soddisfare le specifiche necessità di ogni individuo o famiglia.

Dai giardini ai balconi fino agli ampi terrazzi, le nostre proposte architettoniche sono progettate in modo da garantire il rispetto della privacy, requisito indispensabile per le persone nell’era post-pandemia.

Il panorama: negli ultimi anni, abbiamo rivalutato il beneficio che deriva dal poter ammirare la natura e il mare, circondandosi di paesaggi che restituiscono serenità. DE5 Network è pronta a rispondere con soluzioni che regalano un punto di vista privilegiato sulla costa e sul paesaggio della nostra regione. Quando si parla di spazi all’aperto non si possono trascurare i quartieri dove nascono i nostri immobili. A tal riguardo, la progettazione ingegneristica e architettonica di villette o palazzine da parte del team prevede sempre anche quella di infrastrutture che contribuiscono a migliorare le aree pubbliche, dalle strade ai marciapiedi fino agli spazi verdi.

La qualità nella progettazione e dei materiali sono indispensabili e vanno di pari passo con il tema della “sostenibilità”. Grazie alle conoscenze maturate negli anni di ricerca con i progetti europei come: “Built2Spec” (https://built2spec-project.eu/aboutus/), “Sphere”(https://sphere-project.eu/) e “Innoqua”(https://innoqua-project.eu/), la progettazione e la costruzione dei nuovi immobili della DE5 Network è improntata alla riduzione dell’impatto ambientale, il tutto garantito da un team di tecnici con esperienza decennale in ambito internazionale e certificatori LEED. Quest’ultimo è un sistema internazionale di valutazione della sostenibilità degli edifici in base a rigidi parametri.

La casa viene da sempre percepita come il luogo sicuro, l’investimento a lungo termine per eccellenza, ma oggi più che mai è necessario che sia costruita con una visione che tenga conto delle esigenze reali di chi l’abiterà, dei cambiamenti in corso e dell’impatto ambientale. Tutti aspetti centrali nell’approccio del Gruppo DE5 Network.