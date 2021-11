GR Home: dai mercati al nuovo progetto a San Salvo Marina

Nello, Pina e loro figlio Giovanni il 13 giugno di quest'anno hanno dato una svolta alla loro vita. Erano già anni che facevano mercati itineranti nel territorio, erano sicuramente affezionati a quello stile di vita che ha permesso loro di conoscere persone e situazioni di ogni genere, stringendo rapporti in tutti i luoghi in cui, per determinati periodi l'anno, hanno lavorato: ogni anno, ad esempio, hanno partecipato, e continueranno a partecipare, alla Fiera estiva dei 50 giorni sul lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina. Nonostante l'energia e la gioia che un lavoro del genere può portare, a un certo punto Giovanni ha avuto l'iniziativa di stanziare l'attività in un luogo fisico, per andare incontro alle nuove esigenze dei genitori e avere un negozio che può risultare più comodo tanto ai gestori quanto ai clienti. L'idea si è rivelata vincente, a riguardo Pina dice esplicitamente "non me l'aspettavo": si è trattato di cambiare quasi radicalmente l'impostazione esterna dell'attività, ma i cuori sono rimasti gli stessi. I tanti anni di lavoro itinerante hanno fatto crescere le capacità sociali e improntate al cliente di questo dinamico trio familiare, e c'è gente che arriva da tutti i paesi limitrofi per comprare da loro. Ci sono offerte tutto l'anno, e Pina non manca di riscaldare la mattinata con un buonissimo caffè per chi ne avesse il desiderio.

Felici e con l'intenzione di continuare su questa strada, Nello, Pina e Giovanni vi aspettano in SS16, 501, a San Salvo Marina.

Per info e spedizioni anche in tutta Italia: Radunanza Giovanni, 339 4682973