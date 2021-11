La dinamicità della farmacia "Farmamentis"

Il 19 marzo 2019 apre la farmacia Farmamentis a San Salvo, nata dall’associazione e dall’unione di tre ragazzi nel Concorso straordinario del 2012. I tre infatti, Patrizia Silvestri, Domenico Falcucci e Giovanni Paolantonio, non provengono da famiglie di farmacisti ma hanno intrapreso questa strada in modo autonomo, solo con il desiderio di contare sulle proprie forze. Così, nel 2012 hanno deciso di collaborare per superare il Concorso, che permetteva agli aspiranti di unirsi per sommare punti e per vincere una sede in cui sviluppare la propria attività. Con il supporto che si sono vicendevolmente dati, tanto materiale quanto morale, sono riusciti a vincere e hanno fatto vedere la luce ad un progetto che desideravano da anni e che tuttora va a gonfie vele: assieme ad altri due collaboratori lavorano al servizio della clientela con dinamicità, gentilezza e con una forma mentis volta all’innovazione.

Li trovate in Viale Alcide de Gasperi, 88/B a San Salvo

Per informazioni: 0873 583224