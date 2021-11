Morena Nuovo Look, sempre vicina ai bisogni della clientela

Tra le attività che hanno più subito il colpo in questi due anni di pandemia, sicuramente i primi posti sono occupati, tra gli altri, dai centri estetici e di cura per il corpo. Per Morena Zappetti è stato difficile vivere questa battuta di arresto, ma ora che finalmente si inizia a respirare un'aria diversa il lavoro ha ripreso il suo ritmo, pur nell'alacre attenzione ai protocolli di contenimento del Virus: mascherine, igienizzanti, distanziamento tra i clienti ed entrate contingentate.

Sono passati quasi 25 anni dall'apertura di "Nuovo Look", era il 15 marzo 1988 quando Morena riuscì a mettersi in proprio dopo 5 anni di studio presso l'Accademia Unifass di Pescara, dalla quale è uscita con il massimo dei voti. Da allora tantissimi clienti si sono succeduti nel suo studio e tanti sono quelli fissi, che tornano e ritornano sempre per farsi consigliare, per conservare il proprio stile o magari per avere un... Nuovo look!

Nonostante la battuta d'arresto che i corsi di aggiornamento hanno avuto negli ultimi due anni, Morena continua a esplorare nuove mode e idee in maniera autonoma per non lasciare mai insoddisfatti i suoi clienti.

Il supporto familiare è sempre stato indispensabile. Vicina ai festeggiamenti per i 25 anni dall'apertura, Morena vuole ringraziare quanti finora le sono stati vicini e continueranno a farlo.

La trovate in Via Montegrappa 74, a San Salvo.

Per informazioni e appuntamenti: 0873 547599.