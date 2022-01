Agenzia Immobiliare Gabetti: da più di tre anni al servizio della clientela

Con l’inizio dell’anno nuovo, il team dell’Agenzia Immobiliare Gabetti ci tiene a fare i propri auguri ma soprattutto ringraziamenti a tutti quei sansalvesi (e non) che gli hanno dato fiducia ed appoggio.

L’Agenzia Gabetti in Via Duca degli Abruzzi a San Salvo ha festeggiato proprio il mese scorso il terzo anno dall’apertura, avvenuta nel dicembre 2018. Negli anni c’è stata una crescita non indifferente, tanto in termini di gestione degli immobili nel territorio di San Salvo quanto nell’espansione della clientela che, quando soddisfatta, di certo non cambia luogo, anzi! Infatti, se tanti sono i sansalvesi che si affidano a Gabetti per scegliere l’abitazione ideale da avere come residenza, ancor di più sono i turisti che ogni anno scelgono la nostra città, in particolare la zona di San Salvo Marina, per passare al meglio le vacanze estive e tornare, ogni anno, perché ogni anno la fiducia nell’Agenzia si accresce e si consolida.

I due fratelli Fabio e Marco la Donna gestiscono attualmente tre uffici: Fabio qui a San Salvo, Marco tra Termoli e Campomarino ma, nonostante la distanza fisica, sono sempre uniti su tutti i livelli, dandosi vicendevolmente un supporto non indifferente, tanto tecnico quanto emotivo. Il team di San Salvo conta, inoltre, Viviana e Giordana, e per questo anno nuovo si pensa anche all’inserimento di una nuova figura perché la mole di lavoro è in aumento e l’obiettivo è quello di essere sempre al passo per garantire alla clientela un supporto costante e soddisfacente.

Li trovate in Via Duca degli Abruzzi 50/A a San Salvo.

Per informazioni, per trovare la vostra casa ideale o il luogo perfetto per la villeggiatura, chiamate: 0873 328348.