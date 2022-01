Apre lo studio massaggi SilviaWellness: prendersi cura di sé come atto d’amore

Sabato 15 è stato inaugurato il primo Studio Massaggi, proprio qui a San Salvo.

Il nuovo studio massaggi SilviaWellness ha aperto in via Nuova Circovallazione 25 a San Salvo.

Il suo obiettivo? Il benessere, fisico e mentale.

Gli ingredienti? Passione e professionalità.

Silvia Griguoli, proprietaria dello studio e massaggiatrice, ha un bagaglio professionale mai visto nella nostra zona. Silvia parte da una base estetica, truccatrice, massaggi di settore, poi l’illuminazione in un lavoro in una famosa SPA a Roma: “Voglio specializzarmi nel campo dei massaggi olistici”.

E da lì parte il suo percorso professionale, fatto di corsi di specializzazione, Master, tirocini e lavori in una grande città come Roma. Ha acquisito il diploma di massaggiatore sportivo Università di Torvergata, specializzata in massaggi olistici, sportivi, decontratturante, coppettazione e drenaggio linfatico. Diventa perfino la docente della scuola in cui si è diplomata, e attualmente è docente presso la struttura Service PMI, San Salvo.

Lo studio massaggi SilviaWellness diventa per la nostra città un’esplosione di novità, il messaggero che il benessere della persona debba essere psico-fisico, che non esistono solo le figure del fisioterapista o dell’osteopata, che il massaggio non può essere solo un vezzo per pochi, che il massaggio può e deve diventare un servizio utile a donne e uomini.

Ecco un’altra grande rivoluzione che porta con sé lo studio SilviaWellness: il massaggio non è solo per donne.

Nello studio, infatti, sono praticati anche massaggi sportivi per gli uomini, decontratturanti e applicazione taping elastico con funzione decontratturante e drenante, e perché no anche rilassanti e anticellulite.

SilviaWellness con la sua inaugurazione ha portato la ventata di novità che serviva a questa città per attivare ancora una volta il processo di cambiamento, un investimento per chi crede nel proprio territorio, e lo fa attivamente.

SilviaWellness è il messaggero di un cambiamento di mentalità: la cura di sé stessi non deve essere all’ultimo posto, ma tra i primi, prendersi cura di sé non è un peccato, ma è un atto d’amore.

La domanda è: perché andare da Silvia?

Per prenderti cura di te, con un trattamento anticellulite o drenaggio;

Per prenderti cura di te che sei uno sportivo/a, che lavori su allenamenti intensi;

Per prenderti cura di te che assumi una postura errata e hai necessità di migliorarla;

Per prenderti cura di te che sei in dolce attesa e vuoi alleviare il tuo gonfiore.

Prenota il tuo massaggio, al numero 329 764 0872 o scrivi all’email silviawellness25@gmail.con resta in contatto, seguendo i suoi canali social

Instagram https://www.instagram.com/silviawellness_25/

Facebook https://www.facebook.com/silviawellness25/