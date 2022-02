Fisioterapia e riabilitazione Ortopedica, Neurologica e sportiva a San Salvo

Il “Centro IPPOCRATE" della Dott.ssa Del Villano Giuliana si occupa della riabilitazione di pazienti affetti da patologie sia congenite che acquisite in ambito neuromuscoloscheletrico, si avvale di metodiche fisioterapiche all'avanguardia e tecniche manuali combinate all'utilizzo di innovative apparecchiature per la cura dei dolori e per la riabilitazione funzionale. Le patologie osteoarticolari e neurologiche invalidanti sono trattate in genere senza l'uso di medicinali ma attraverso terapia fisica, terapia manuale, massoterapia, terapia posturale, chinesiterapia, laserterapia, tecarterapia, terapia ad ultrasuoni, etc..., tutte metodiche che mirano al recupero funzionale ed al benessere fisico e psicologico. Lo scopo di tali terapie è la riduzione, finanche l'annullamento del dolore ove possibile, la normalizzazione delle strutture muscolo-scheletriche ed il recupero delle più normali funzioni quotidiane così come nella vita lavorativa e di relazione.

Per una consulenza gratuita ed un aiuto ad individuare la soluzione migliore alle esigenze del paziente il Centro Fisioterapico "IPPOCRATE" è sito in San Salvo alla Via Pio IX s.n.c. (angolo Via Leone Magno) al tel. 0873 610452 – 333 8186855.

