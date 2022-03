Lab Art Cornici di Domenico Tortella: Un sogno che si realizza

Sabato scorso, 5 marzo 2022, Domenico Tortella ha aperto al pubblico la sua nuova attività Lab Art Cornici, incentrata principalmente sull’Artigianato, vera e propria arte di utilizzo dei materiali primi per dare vita a qualcosa di unico e particolare.

La passione di Domenico nel lavorare il legno nasce quando già suo padre aprì la sua prima attività artigiana storica, La Cornice di Felice Tortella, 30 anni fa. Lavorare un materiale come il legno permette di realizzare, con le proprie mani e attrezzi specifici, opere d’arte irripetibili. In un’epoca come quella attuale in cui la logica del consumo ci spinge ad acquistare prodotti in serie, tutti identici e forse mancanti di una certa sfumatura particolare, ecco che Domenico mette in gioco qualcosa di antico e nuovo allo stesso tempo: l’artigianato, infatti, presume un dialogo con il cliente, la scoperta dei suoi desideri e delle sue idee, per dare forma davvero a ciò che una persona si figura nella propria mente e ciò che riceverà sarà esclusivo ed originale! I prodotti che si possono richiedere personalizzati sono cornici, specchi e teche su misura, indispensabili per valorizzare oggetti da collezione e non!

Inoltre, Domenico si occupa di riciclo creativo: quante volte buttiamo via oggetti che non ci servono più, che non sappiamo dove mettere, però poi ne compriamo di nuovi, magari di simili? Ecco, il riciclo creativo è utile per il cliente ed è in sintonia con una mentalità green, dalla parte dell’ambiente e del risparmio!

Domenico vi aspetta nel suo laboratorio artistico per dare vita ai vostri desideri! Un ringraziamento speciale va alla sua famiglia e a tutti gli amici che lo hanno sostenuto in questo suo progetto, nonché ai suoi clienti per la vicinanza ed il supporto in questa avventura.

Per informazioni:

Domenico Tortella 328 1399662

Lab Art Cornici, Via Silvio Pellico n° 5, San Salvo (CH)