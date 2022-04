Studio Di Giambattista, domenica l'apertura della nuova sede a San Salvo

Lo Studio Di Giambattista opera a San Salvo da più di venti anni nel campo della consulenza aziendale, fiscale e del lavoro, offrendo una vasta gamma di servizi alle piccole e medie imprese ed ai contribuenti privati.

Domenica 10 aprile alle 17 lo studio inaugurerà la nuova sede a San Salvo in via Melvin Jones 19, di fianco il nuovo plesso scolastico vicino il supermercato Conad.

In un periodo come questo, in cui si parla molto anche della transizione ecologica e della tutela dell’ambiente, la nuova sede dello studio Di Giambattista si colloca appieno in questi discorso e ne applica tutti i principi.

“Una sede pensata per essere più vicina ai clienti e per offrire un servizio non solo professionale ma anche più confortevole. La nuova sede difatti è stata pensata usando i moderni principi della domotica e progettata per rendere più funzionale e gradevole il nostro servizio. L’intero edificio in cui l’ufficio ha sede è una costruzione di nuova generazione, attenta all’ambiente e capace di ridurre drasticamente il consumo energetico”, dichiara Antonella Di Giambattista, titolare dello studio, e continua: “Colgo questa occasione per invitare clienti, collaboratori, amici e affezionati a visitare la nuova struttura!”