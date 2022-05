Domenico Ramondo per Fabio Travaglini Sindaco, con Sinistra Civica Ecologista

Domenico Ramondo, dipendente presso la Denso, candidato consigliere, alle amministrative 2022 della città di San Salvo, a sostegno di Fabio Travaglini Sindaco con la lista Sinistra Civica Ecologista. Da sempre impegnato nel sociale tramite la frequentazione della parrocchia di San Giuseppe e nell’organizzazione delle tradizioni collegate alle feste patronali, membro della banda della città di San Salvo. A sostegno delle competenze di Travaglini Sindaco per far tornare San Salvo ai livelli che merita; l’impegno personale, con gli elettori e le associazioni è la garanzia di equità nelle sovvenzioni per il bene di tutti.