Olivieri: â€œ Continuiamo a costruire la strada giusta per San Salvo â€œ

"Ho deciso di candidarmi alla carica di consigliere comunale e impegnarmi in politica direttamente, per la prima volta, per la città in cui sono cresciuto e a cui appartiene il mio cuore, San Salvo. Sono convinto di poter mettere a disposizione della comunità la mia esperienza imprenditoriale, le mie idee, la mia voglia di fare. Mi candido per difendere tutto ciò che è stato fatto, poichè oggettivamente la strada costruita fin qui è la strada giusta per San Salvo e il mio impegno sarà per continuare a costruire questa strada. Mi candido con la "Lista Popolare" perché composta da persone capaci e per bene, che condividono le stesse idee e che hanno come unico scopo quello di impegnarsi per la loro comunità, mettendo a disposizione tempo e competenze.

La nostra città oggi guarda al futuro e che non può prescindere da tre elementi cardine, come Sicurezza, Lavoro e Turismo,su cui indirizzare le politiche dei prossimi anni e per cui sono convinto di poter dare il mio contributo in termini di idee e competenze. Molto si potrà fare sapendo gestire al meglio le molteplici e ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa economica post pandemia Covid-19.

Bisogna puntare, inoltre, sulla comunicazione tra cittadini e istituzioni a cui chiunque, qualora lo ritenga opportuno, deve potersi rivolgere. Proporrò nuovi canali diretti, sia online che offline, che rendano servizi e informazioni immediatamente fruibili e che consentano di ricevere aggiornamenti, inviare richieste, segnalazioni o di interagire con un proprio interlocutore. Chiunque, qualora lo ritenga opportuno deve poter partecipare attivamente alla vita politica cittadina, questa è la chiave di volta per capire i bisogni reali della comunità ed affrontarli.

Credo in una politica che vada verso la gente, e non dal lato opposto, che sia lungimirante, in grado di progettare il futuro dei nostri figli ma nello stesso tempo risolvere i problemi quotidiani con trasparenza, decisione, ascolto.

Con Emanuela De Nicolis sindaco continuiamo a costruire la strada giusta per San Salvo. Il 12 giugno barra il simbolo "Lista Popolare" e scrivi OLIVIERI."

