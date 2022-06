Vittoria Cyber Risk Protection: la polizza assicurativa del momento

Vittoria Cyber Risck è la polizza studiata per tutelare Professionisti e piccole medie imprese dai rischi cyber e attacchi informatici, ed è la proposta che i professionisti di Aquilano Global Insurance srl sono pronti a proporvi nella propria sede; una polizza ai passi dei giorni attuali dove gli attacchi hacker sono all’ordine del giorno. Per questo è consigliato adottare strategie di prevenzione e mitigazione del rischio alle imprese, anche non informatiche.

Il Cyber crime ed in particolare gli attacchi informatici ai danni delle aziende sono un fenomeno in forte diffusione come abbiamo potuto notare proprio in questi ultimi giorni dalle varie notizie nazionali e internazionali , capace di bloccare totalmente l’attività di un’azienda o di uno studio professionale causando ingenti danni sia materiali che reputazionali. Le conseguenze negative derivanti da un attacco informatico, se non gestite adeguatamente possono arrivare a danneggiare irrimediabilemente l’imprenditore e il professionista che ne sia stato colpito. Vittoria Cyber Risk Protection è un prodotto ideato appositamente per rispondere alle esigenze di tutela contro gli attacchi cyber di una vasta platea di imprenditori e liberi professionisti operanti in diversi settori economici tra cui in particolare: alberghi, commercio, aziende manifatturiere, uffici e studi professionali.

Una polizza che offre due diverse soluzioni: la soluzione SMART che offre assistenza specializzata e pronto intervento informatico; la soluzione TOP offre in aggiunta alla precedente la copertura della responsabilità civile per danni subiti da terzi al verificarsi dell’attacco informatico, ottenendo anche il rimborso delle spese derivanti dalla controversia.

Per avere maggiori informazioni e consigli, Aquilano Global Insurance srl con il proprio team di professionisti vi aspetta a San Salvo in via Fabio Filzi, 21.

“Non lasciarti danneggiare dal Cyber Crime e proteggi la tua struttura informatica”

