Gr Home festeggia un anno di attivitÃ 

Lunedì 13 Giugno alle ore 18:00 GR HOME vi aspetta per festeggiare insieme il primo anniversario dell'attività. Un party con birra e porchetta offerti alla clientela vecchia e nuova, come ringraziamento per il sostegno e la fedeltà dimostrate dal'apertura dell'attività ma anche come momento propiziatorio per affrontare insieme un altro anno, verso nuovi traguardi, con lo stesso legame di sempre.

Da GR HOME potete trovare biancheria, pigiameria, intimo, tendaggi, articoli da mere e da giardino!

Portate con voi al party il volantino per ricevere lo SCONTO in cassa del 10% sulla vostra spes

GR HOME, S.S.16, 501 San Salvo Marina (CH) tel. 3394682973

DOWNLOAD VOLANTINO