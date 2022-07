Sushi Bar "Rubino", una nuova esperienza a San Salvo Marina

Sabato 23 luglio, con l'inaugurazione del Sushi Bar-Ristorante "Rubino", il porto turistico Marina Cala del Golfo inizia a vestirsi di novità. All'interno del complesso, che si arricchirà ancora in futuro con la realizzazione di un trabocco sul mare e di un belvedere, lo spazio occupato da "Rubino" rappresenta un'idea innovativa e lungimirante: per i residenti, per chi abita nelle zone limitrofe e per i flussi turistici, infatti, si tratta di un punto di richiamo e di confluenza che ha la potenzialità di creare una linea di continuità lungo la costa abruzzese-molisana, al fine di valorizzare questo luogo di passaggio in modo fresco e moderno, ma attento all'ambiente circostante. Il progetto di Cala del Golfo, infatti, prevede anche la piantumazione di un centinaio di alberi e di siepi di oleandro bianco.



Congratulazioni a "Rubino" per l'inaugurazione e per questa nuova esperienza! L'augurio è che tutti, addetti ai lavori e cittadini, collaborino affinché San Salvo Marina abbia la possibilità di farsi sempre più viva e vissuta.

Per informazioni:

Sushi Bar "Rubino"

Via Andrea Doria, SNC

San Salvo Marina (CH)

0873/801736

info@caladelgolfo.it