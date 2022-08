Hatha Yoga Parinama a San Salvo: equilibrio tra mente e corpo

Se cercate un corso di Yoga che sia tradizionale e moderno allo stesso tempo, dobbiamo parlare di Hatha Yoga Parinama di Catia Zappitelli a San Salvo.

Quest’anno a settembre saranno 10 anni di insegnamento per Catia, diplomatasi nel 2012 alla UISP nell’Area discipline orientali, la quale non ha mai smesso di seguire corsi di aggiornamento per garantire ai suoi allievi professionalità e risposta costante alle esigenze di grandi e piccini; basti citare il Master in Yogawellness di Parma 2015/2016.

I corsi riapriranno il 15 settembre 2022 e anche quest’anno sarà in prima linea il progetto Scuola&Yoga con la Scuola Materna di Monteodorisio, per dare la possibilità anche ai più piccoli di avvicinarsi a questo mondo.

Tra le tipologie Yoga, l’Hatha Yoga è sicuramente la più adatta agli occidentali, essendo forse quella più “corporale”, attenta alla connessione intima tra anima e corpo, mirando tramite essa a riequilibrare i due principi del Sole (la luce, la coscienza) e la Luna (il buio, l’inconscio). Infatti etimologicamente la derivazione del termine Hatha è legata ad “Ha”=Sole e “Tha”=Luna.

Il metodo Parinama, che significa “trasformazione”, è stato ideato dal maestro Bruno Baleotti, pioniere di questa disciplina in Italia: l’attenzione per il corpo si fa più precisa, con esercizi di coppia e l’utilizzo di diversi attrezzi, tra cui sedie, mattoncini, corde. L’idea degli esercizi di coppia fa sì che l’allievo si ponga su due punti di vista contemporaneamente: l’interno, facendo attenzione a sé, e l’esterno, osservando il corpo del compagno e, in qualche modo, specchiandosi nei suoi movimenti; il punto è proprio questo: raggiungere la consapevolezza del nostro stare al mondo attraverso il mezzo più immediato che abbiamo, ossia il nostro corpo. Conoscendolo, sarà più facile entrare dentro se stessi per comprendere non solo l’esterno ma anche la dimensione intima, spirituale, interna di cui ogni essere umano è dotato.



Trovate Hatha Yoga Parinama a San Salvo (CH), in Via dei Tigli n 29

Per informazioni: Catia Zappitelli al 340 225 4892