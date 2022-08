Ripetizioni e aiuto compiti: sei pronto per ricominciare la scuola?

Laureata in Storia e Filosofia offre ripetizioni e supporto nello studio, a San Salvo, Vasto e dintorni, per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie e per i ragazzi delle scuole superiori.

Specializzata in materie umanistiche quali Storia, Filosofia, Italiano, Letteratura e Classico greco e latino, come punto di forza c’è la capacità di offrire ad ogni studente il metodo di studio a lui adeguato, riuscendo ad essere di vero supporto anche per le materie scientifiche.

“Credo fermamente che siamo tutti portati per l’apprendimento ma, spesso, il sistema scolastico, dovendo rispondere a tempi ministeriali e a classi di studenti affollatissime, non riesce a star dietro alle esigenze di ogni studente. Così i ragazzi finiscono per perdersi, per credersi inadatti, o troppo lenti, diversi, sbagliati. La diversità, invece, anche nello studio è una ricchezza, perché partendo dai propri spontanei interessi si può giungere a conoscenze più ampie e anche adeguate a quello che il Sistema Scuola esige.”

Per informazioni e costi:

Donatella Zappitelli 345 2447738