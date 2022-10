Grandi promo allo Sport Village e scopri come "Saltare l'estate"!

E’ arrivato l’autunno e torna la voglia di fare sport per mantenere i risultati ottenuti anche in estate e lo Sport Village San Salvo, offre a tutti grandi promozioni per rispondere alla vostra voglia di movimento!

Tante le promo e le scontistiche, infatti sottoscrivendo un abbonamento da 10 o 24 mesi, allo Sport Village potrai “Saltare” i due mesi estivi di luglio e agosto. Fino al 10 novembre sarà inoltre possibile acquistare un settore a scelta tra nuoto libero, sala attrezzi, sala corsi, centro benessere, acquagym a soli 37 euro, oppure due settori a soli 45 euro mese o tre settori a 49 euro al mese (tutti con l’acquisto minimo di 10 mesi anticipati).

Ma le novità non finiscono qui! Potrete ottenere un ulteriore risparmio del 20% negli orari “Green” nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre se decidi di venire all’ora di pranzo dalle ore 12.00 alle ore 15.00 avrai uno sconto del 25% (ad esclusione della scuola nuoto).

Ma lo Sport Village sà che lo sport è contagioso e che più di un membro della vostra famiglia può aver voglia di movimento, allora ha pensato a delle riduzioni: se sono due i componenti della famiglia a frequentare lo Sport Village, si potrà avere una riduzione del 10% sul secondo abbonamento di minore o uguale importo, mentre se sono tre i componenti familiari a frequentare la riduzione sarà del 10% sul secondo abbonamento e del 15% dal terzo in poi.

Allora cosa aspettate venite a conoscere lo Sport Village San Salvo nell’Open Week che si terrà dal 7 al 13 novembre!

Per info e prenotazioni venite a trovarci in via Croce Tano a San Salvo.