Lutto a Tavenna per l'addio al giovanissimo Francesco Zara

“Certe notizie non vorremmo mai averle”, commenta con profonda emozione il Dirigente Scolastico dell’IIS “Mattei” di Vasto Nino Fuiano.

“Francesco Zara un nostro alunno, un nostro ragazzo di appena 16 anni è salito in cielo. Alla famiglia esprimiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza. Una preghiera, un abbraccio ed una carezza per Francesco nel tentativo di lenire le domande sui perché. Ciao Francesco, a Dio caro ragazzo.”

Francesco Zara, è deceduto a causa di un tragico incidente avvenuto in sella alla sua moto da cross, nell’agro di Tavenna, in località Colle dell’Ulivo. L’amministrazione comunale di Tavenna ha proclamato lutto cittadino e il sindaco Paolo Cirulli ha pubblicato un post sui social: “La comunità di Tavenna si è svegliata con un dolore immenso. Una giovane vita spezzata. Una grande tragedia. Non dimenticheremo mai Francesco, i suoi dolci occhi chiari, il suo sorriso angelico, la sua educazione, i suoi modi gentili e anche un po’ timidi di porsi agli altri. Siamo vicini a tutta la famiglia colpita dal grave lutto e rivolgiamo il nostro più grande abbraccio alla mamma Angela, al papà Nicola e alla sorella Miriam. Non abbiamo parole per esprimere il nostro dispiacere. “

I funerali del ragazzo saranno celebrati venerdì 10 settembre alle 16,30, nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Tavenna.

Sentite condoglianze alla famiglia.